Калуга, , 13:30 — REGNUM В Калужской области для проведения весенних полевых работ планируется привлечь 2,5 млрд рублей краткосрочных кредитов. Об этом 11 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.

Трактор вспахивает поле (урожай, посевная) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Благодаря средствам, выделенным правительством Российской Федерации, калужские аграрии смогут воспользоваться льготным лизингом сельхозтехники. Это один из самых востребованных инструментов модернизации АПК. Сельхозтоваропроизводители ежегодно приобретают по данному механизму около трети всех новых машин.

«Главной задачей в настоящее время является своевременное и качественное проведение весенних полевых работ. Посевные площади в 2022 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах области увеличатся на 14,7 тыс. га и составят 356 тыс. га. Площади ярового сева увеличится на 13,3 тыс. га и составит 128,0 тыс. га. Калужские аграрии планируют увеличить площади под яровые культуры. Зерновые и зернобобовые будут выращивать на 60,1 тыс. га, кормовые — на 234 тыс. га», — отметили в ведомстве.

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