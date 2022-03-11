Калуга, 11 марта 2022, 13:30 — REGNUM В Калужской области для проведения весенних полевых работ планируется привлечь 2,5 млрд рублей краткосрочных кредитов. Об этом 11 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.
Благодаря средствам, выделенным правительством Российской Федерации, калужские аграрии смогут воспользоваться льготным лизингом сельхозтехники. Это один из самых востребованных инструментов модернизации АПК. Сельхозтоваропроизводители ежегодно приобретают по данному механизму около трети всех новых машин.
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