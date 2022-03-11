Ташкент, , 12:44 — REGNUM В Узбекистане суд приговорил бывшего первого замглавы города Коканда Абдухалилжона Нурматова к 5,5 годам лишения свободы. Об этом 11 марта сообщает Газета.уз.

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По версии следствия, подозреваемый и представитель Кокандского регионального железнодорожного узла потребовали у предпринимателя 180 тысяч долларов за победу на аукционе.

«В августе эти должностные лица вступили в преступный сговор и потребовали у предпринимателя 180 тысяч долларов за победу на аукционе по зданиям и сооружениям на площади 2,5 га», — уточняет издание.

Сообщается, что правоохранительные органы провели задержание при получении 10 тысяч долларов. Что касается представителя Кокандского регионального железнодорожного узла, то он осужден на 5,3 месяца лишения свободы.