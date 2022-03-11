Чикаго, США, 11 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Американский суд приговорил актёра сериала «Империя» Джусси Смоллета к пяти месяцам лишения свободы. Об этом 11 марта сообщает Variety.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По решению суда, Смоллет также должен будет выплатить городу Чикаго (США) реституцию в размере $120 тыс. и штраф в размере $25 тыс. — после пяти месяцев заключения он должен провести 30 месяцев на испытательном сроке. Причиной стала инсценировка нападения на актёра.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Джусси Смоллет инсценировал покушение на свою персону ради популярности. Актёр утверждал, что на него напали двое неизвестных — они выкрикивали расистские оскорбления, а также облили его отбеливателем. Однако позже выяснилось, что один из «нападавших» работал таксистом на съёмках сериала «Империя», а второй был личным тренером Смоллета.