Барнаул, 11 марта, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Алтайском крае благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют более девяти километров трассы, ведущий к популярному туристическому объекту — озеру Светлому. Это — уникальное место зимовки белых лебедей. Как сообщает 11 марта Алтайавтодор, речь идет об участке трассы Советское — Урожайное — Шульгин Лог.

Видеокадр Озеро Светлое. Алтайский край

Работы пройдут между селом Советское и посёлком Семилетка. Там уложат новый асфальтобетон, укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки.

«Дорога пользуется спросом у туристов, ведь она ведёт к незамерзающему Светлому озеру. Это единственный водоём на Алтае, куда на зимовку прилетают лебеди. Именно поэтому его называют Лебединым. Прежде трасса была не в нормативном состоянии, за годы эксплуатации покрытие полностью износилось. Благодаря нацпроекту её приведут в порядок», — отмечают в Алтайавтодоре.

«На сегодняшний день у нас законтрактовано больше половины объектов. В этом году перед нами стоит задача обновить более 150 объектов только в рамках нацпроекта, поэтому к предстоящему дорожно-строительному сезону мы подходим ответственно. Заблаговременно проводим конкурсные процедуры, контролируем все процессы заготовки материалов и проводим мониторинг состояния асфальтобетонных заводов», — рассказал заместитель начальника Алтайавтодора по строительству, качеству и техническим вопросам Евгений Строганов.

В предстоящем дорожно-строительном сезоне в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Алтайском крае запланирован ремонт семи участков дорог, ведущих к туристическим достопримечательностям и местам отдыха.

«Один из приоритетов в части развития региона — ремонт и строительство дорог, ведущих к туристическим местам. В этом году мы запланировали привести в нормативное состояние более 40 километров, останавливаться не планируем. В следующем году продолжим работу в этом направлении. Для нас важно, чтобы жители и гости Алтайского края могли комфортно и безопасно добираться до полюбившихся мест», — подчеркнул начальник отдела технического надзора, ремонта и содержания дорог министерства транспорта региона Николай Анисимов.

Также в планах на этот сезон ремонт трассы Романово — Гуселетово — Бурановка. Маршрут с каждым годом становится все более популярным среди гостей и жителей Алтайского края, он ведет к соленому озеру в селе Гуселетово.

Запланирован ремонт дорог Курья — Колывань — Бугрышиха между селом Усть-Таловка и поселком Казанцево в Алтайском районе, Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай между поселком Боровым и селом Новиково в Бийском районе и Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай между селом Сараса и озером Белым в Алтайском районе.

На территории региона дорожно-строительный сезон начнется при наступлении положительных температур, по предварительным планам, в нормативное состояние будет приведено порядка 800 километров дорог, из них более 450 километров в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».