Мадрид, , 12:34 — REGNUM Новый президент Чили Габриэль Борич «несомненно» представляет «новых левых в Латинской Америке». Об этом в интервью CNN Chile заявила заместитель председателя правительства Испании и министр труда Йоланда Диас.

Габриэль Борич Mediabanco Agencia

По её словам, Борич «не имеет ничего общего» с властями Никарагуа, Венесуэлы и Кубы.

Диас подчеркнула, что Борич придерживается «гораздо более широких взглядов, которые в большей степени соответствуют проектам социального большинства и вызовам сегодняшнего дня».