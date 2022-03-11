Москва, 11 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. На территории России должны быть запрещены социальные сети Facebook и Instagram, владельцем которых является американская компания Meta, ранее разрешившая в них призывы к насилию в отношении военных России на фоне спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Об этом 11 марта заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Zampolit.com Константин Косачев

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По словам Косачева, которые приводит РИА Новости, этим заявлением американская компания, указанные соцсети никогда не были нейтральными и свободными, сбросила маски. Также он подчеркнул, что такие заявления являются безнравственными и преступными.

«Считаю правильным запрет на деятельность этих сетей в России. Удивлён, что этот запрет до сих пор не действует, в чем, увы, нетрудно убедиться», — заключил вице-спикер Совфеда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») заявил, что компания Meta может быть запрещена в России как экстремистская организация.