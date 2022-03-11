Париж, , 12:32 — REGNUM Нападающий ПСЖ Неймар может уйти из клуба в летнее трансферное окно. Об этом 11 марта сообщает Sport.es.

Неймар Psg.fr

По информации издания, Неймар может сменить клуб из-за того, владелец ПСЖ Тамим бин Хамад Аль-Тани остался недоволен вылетом команды из Лиги чемпионов.

Напомним, ПСЖ проиграл «Реалу» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов и не смог выйти в четвертьфинал. По сообщению испанской газеты Marca, после ответного в раздевалке ПСЖ произошёл конфликт между Неймаром и вратарём Джанлуиджи Доннаруммой, которые обвиняли друг друга в пропущенных голах.

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