Владикавказ, , 12:32 — REGNUM В Северной Осетии предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий бывшему руководителю территориального управления Росимущества. Экс-чиновника подозревают в причинении материального ущерба бюджету на сумму свыше 12,3 млн рублей, сообщили 11 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Коррупция (сс) sajinka2

По данным следствия, в 2015 году глава управления Росимущества подписал распоряжение об изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью почти 6 тыс. кв. м в городе Владикавказе. При этом полномочиями на такие действия обвиняемый не обладал.

Между тем кадастровая стоимости участка после смены вида пользования снизилась сразу с 12,4 млн рублей до 49,3 тыс. рублей. За эту сумму и был в сентябре 2015 года продан данный земельный участок. Его приобрела коммерческая организация, а бюджет понес ущерб на сумму почти 12,3 млн рублей.

В ходе следствия на данный участок земли был наложен арест для возмещения ущерба. Следователи продолжают искать доказательства противоправной деятельности главы Росимущества по региону.