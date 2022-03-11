Великие Луки, Псковская область, 11 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Декан одного из факультетов филиала Псковского госуниверситета в Великих Луках подозревается в получении взяток. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по Псковской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, в июле 2021 года подозреваемый получил от студента 15 тыс. рублей за оценки в зачетной книжке без сдачи экзамена. Такую же взятку за аналогичную услугу декан получил от студента и в зимнюю сессию.

«В настоящее время следователи совместно с полицейскими проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).