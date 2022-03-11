Москва, , 12:30 — REGNUM Действия президента РФ Владимира Путина направлены на спасение граждан Донбасса. Об этом пишет в своих соцсетях депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Олег Голиков. По его данным, «Украина планировала напасть на Донбасс в марте этого года. Министерство обороны России официально опубликовало документы о подготовке нападения ВСУ на ДНР и ЛНР. Приказы украинского руководства датированы январём 2022 года. Подробно расписан план подготовки для наступательных действий на Донбассе. Россия успела вовремя».

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Голиков поясняет, что «сейчас идут процессы денацификации — мероприятия для искоренения нацизма в Украине и демилитаризация — уничтожение военного потенциала, в том числе ядерного, в том числе биологических прозападных лабораторий». Парламентарий также сообщает, что «Госдеп США официально подтвердил наличие биолабораторий на территории Украины. По данным Минобороны РФ, по заказу и при финансировании Пентагона на территории Украины действовало более 30 биолабораторий, где изучались и хранились патогены самых опасных заболеваний на планете. Кроме того, Минобороны располагает фактами, что биолабораториями проводились сбор и изучение ДНК славян — возможно, для изготовления биологического оружия, рассчитанного исключительно на людей славянской национальности или только на русских».

«О реальности ядерной агрессии Украины на Россию говорят документы, полученные в ходе военной операции, — отмечает Олег Голиков. — В случае появления ядерного оружия подлётное время до России сократилось бы до двух минут — за это время невозможно предотвратить удар. Экс-премьер Украины лично подтвердил, что руками Украины, США и НАТО хотели развернуть Третью мировую войну. Россия сегодня защищает не только Донбасс и своё будущее — она останавливает глобальную мировую катастрофу.

Неонацисты не оставляют попыток создать и «грязную бомбу». Поэтому сегодня полный контроль ВС РФ над Чернобыльской и Запорожской АЭС».

«Наша общая гражданская позиция, — резюмирует Голиков, — это сильнейшее оружие против западных действий. Только вместе, рассказывая правду, мы поддержим нашего президента и ВС РФ!».