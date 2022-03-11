Сан-Сальвадор, 11 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Центральный резервный банк Сальвадора зарегистрировал по меньшей мере 45 провайдеров биткоин-услуг, которые могут работать в стране. Об этом пишет агентство EFE.

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Реестр поставщиков услуг биткоина, опубликованный на портале банка, «был создан в соответствии со статьей 3 Положения о законе о биткоине, как одно из требований для осуществления деятельности».

Сальвадор перешёл на биткоин в качестве действующей валюты в сентябре 2021 года.