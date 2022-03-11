Сантьяго, 11 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес прибыл 11 марта в Чили, чтобы присутствовать на инаугурации президента этой страны Габриэля Борича. Об этом сообщает новостное агентство Pagina12.

Alferdez.com.ar Альберто Фернандес

Фернандеса будет сопровождать делегация из официальных лиц, а также представителей феминистских и правозащитных движений. Лидер Аргентины примет участие в официальной церемонии передачи власти, после чего выступит во дворце Серро Кастильо.

Во второй половине дня Альберто Фернандес проведёт первую двустороннюю встречу с новоизбранным президентом Чили, а после планирует встретиться со своим перуанским коллегой Педро Кастильо.