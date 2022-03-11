Стокгольм, 11 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Жителей островов Стокгольмского архипелага и стокгольмских шхер настоятельно призывают сообщать командованию и офицерам Военно-морского флота Швеции о любой «активности на воде», которая кажется местным подозрительной. Об этом 10 марта написала местная газета Skärgården.

Øyvind Holmstad Стокгольм

Военные обратились к местным жителям с просьбой помогать им при выполнении их долга по обеспечению обороны Швеции и сообщать о, например, о признаках подводной деятельности, таких как появляющиеся на водной поверхности перископы или волны, которые выглядят неестественно.

Начальник службы безопасности ВМФ Швеции Андерс Энгквист заявил, что такую активность можно снимать на видео, описывая то, что вы видите.

В интервью газете Aftonbladet Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден не захотел вдаваться в подробности, что заставило военных обратиться за помощью к местных жителям.