София, , 12:26 — REGNUM Сотни людей были эвакуированы из аэропорта Софии из-за сообщения о подозрительном порошке, обнаруженном в служебном помещении терминала. Об этом 11 марта сообщает БНР.

В аэропорту Skitterphoto

Согласно официальной информации, на место инцидента прибыли полицейские, сотрудники спецслужб и эксперты-биологи. Как выяснилось впоследствии, указанное вещество являлось синтетическим моющим средством, и опасности для окружающих не представляло.

Правоохранительные органы не исключают, что таким образом злоумышленники планировали вызвать панику на территории аэропорта.

Ведется следствие.