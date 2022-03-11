Уфа, , 12:27 — REGNUM Ребенок пострадал в результате схода наледи с водосточной трубы жилого дома в Уфе. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Осторожно, сосульки! Илья Романов © ИА REGNUM

Сообщается, что за минувшие 24 часа в городе произошло три случая схода снега и наледи в Орджоникидзевском, Советском, Октябрьском районах.

Отмечается, что в результате падения наледи с водосточной трубы жилого дома № 127 по ул. Кольцевой пострадал мальчик 2016 года рождения. Ребенка срочно доставили в медучреждение. В настоящее время он находится в лечебном учреждении. Из-за схода наледи с оконного отлива седьмого этажа жилого дома № 156 по ул. Ленина получила повреждения автомашина «Лифан». Автомобиль «Субару» был поврежден в результате падения снега и наледи с козырька балкона, расположенного на третьем этаже жилого дома № 136 по Пр. Октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сообщили о падении снега с крыш на женщин и грудного ребенка.