Москва, 11 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В настоящее время вложения в биткоин позволяют относительно безопасно переждать кризис на финансовом рынке, так как на инвестиции в криптовалюту нельзя распространить санкционные ограничения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

David McBee Криптовалюта

«Пока ситуация на фондовом и валютном рынках полна неопределённости, крипторынок выступает альтернативой сохранения стоимости денежных средств. Сегодня вложения в биткоин помогут относительно безопасно переждать кризис на финансовом рынке, так как инвестиции в криптовалюты обезличены и на них не могут распространяться санкционные ограничения, — сказала Скрыль. — Минус состоит в том, что рядовому инвестору сложно войти на крипторынок без помощи специализированных помощников. В течение текущего месяца после очередного падения биткоин имеет все шансы подняться за счёт повышенного спроса на данный актив. Но будет ли долгосрочным этот тренд, спрогнозировать пока сложно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 марта, биткоин по-прежнему торгуется без какой-то выраженной динамики.