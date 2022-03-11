Кемерово, 11 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области с начала 2022 года зарегистрировано уже 967 случаев IT-хищений. Об этом сообщил официальный телеграм-канал блока экономического развития правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

«В последние годы растёт криминальная активность с использованием цифровых технологий. Достижения в этой сфере мошенники научились использовать в своих целях, изобретая различные формы обмана граждан», — говорится в сообщении.

Для сравнения, в 2020 году в Кемеровской области было зарегистрировано 8662 краж и мошенничеств, в 2021 году — 8608. Сумма причиненного кузбассовцам ущерба в 2021 году составила более 1 миллиарда рублей.