Москва, 11 марта 2022, 12:23 — REGNUM Российский Красный Крест (РКК) на базе региональных и местных отделений начал оказывать помощь вынужденным переселенцам из Донбасса, которые не находятся в пунктах временного размещения, а разместились у знакомых и родственников в России. На данный момент работают 94 пункта выдачи гуманитарной помощи в 32 регионах страны.

РКК начал помогать переселенцам Донбасса вне пунктов временного размещения
РКК начал помогать переселенцам Донбасса вне пунктов временного размещения
Российский Красный Крест

Как сообщают в пресс-службе РКК, в Ростовской области, где раньше начали помогать тем, кто не проживает в пунктах временного размещения, помощь уже оказана более 700 обратившимся. «Переселенцы, нуждающиеся в психосоциальной поддержке, получении консультации по вопросам миграционного законодательства, а также гуманитарной помощи, могут обратиться в ряд региональных и местных отделение Российского Красного Креста. Получить можно, в том числе продукты питания, средства гигиены, вещи и детские товары», — уточнил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Кроме того, РКК принимает заявки на восстановление семейных связей. Для этого действует горячая линия — 8 800 700 44 50 (звонок бесплатный). На нее могут обратиться граждане, которым не удается связаться со своими родственниками. Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Также действует линия по оказанию первой психологической помощи (8 800 250-18-59) и линия общественной приемной по вопросам миграции (8 800 600 73 72). В скором времени все три линии будут объединены в одну, доступную по номеру 8 800 700 44 50.

Продолжается сбор пожертвований на помощь вынужденным переселенцам, сделать его можно по ссылке. В настоящее время собрано свыше 27 миллионов рублей. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста. Средства пойдут на обустройство игровых комнат в пунктах временного размещения, закупку детских колясок и рециркуляторов воздуха, ваучеров в аптеку и супермаркет, чтобы вынужденные переселенцы могли купить именно то, что хотят сами.

РКК начал помогать переселенцам Донбасса вне пунктов временного размещения
Российский Красный Крест
РКК начал помогать переселенцам Донбасса вне пунктов временного размещения
Российский Красный Крест
РКК начал помогать переселенцам Донбасса вне пунктов временного размещения
Российский Красный Крест
РКК начал помогать переселенцам Донбасса вне пунктов временного размещения
Российский Красный Крест
РКК начал помогать переселенцам Донбасса вне пунктов временного размещения
Российский Красный Крест
РКК начал помогать переселенцам Донбасса вне пунктов временного размещения
Российский Красный Крест

C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и других добровольческих объединений. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.