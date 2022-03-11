Воронеж, 11 марта 2022, 12:23 — REGNUM Мужчина и женщина погибли в результате отравления угарным газом в одной из квартир в центре Воронежа, сообщили 10 марта в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области. По данному факту следственными органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следственный комитет
Следственный комитет
Скриншот страницы sledcom.ru

Тела 39-летней женщины и 25-летнего мужчины были обнаружены 10 марта в квартире дома на улице Революции 1905 года. Установлено, что квартиру они арендовали.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, смерть указанных лиц могла наступить в результате отравления окисью углерода (угарного газа). В настоящее время следствием назначены экспертизы, проводится опрос свидетелей. В рамках расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям собственника квартиры по обеспечению безопасного использования установленного в ней газового оборудования, а также деятельности сотрудников управляющей компании, отвечающих за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту дымовых и вентиляционных каналов.