Воронеж, , 12:23 — REGNUM Мужчина и женщина погибли в результате отравления угарным газом в одной из квартир в центре Воронежа, сообщили 10 марта в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области. По данному факту следственными органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Тела 39-летней женщины и 25-летнего мужчины были обнаружены 10 марта в квартире дома на улице Революции 1905 года. Установлено, что квартиру они арендовали.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, смерть указанных лиц могла наступить в результате отравления окисью углерода (угарного газа). В настоящее время следствием назначены экспертизы, проводится опрос свидетелей. В рамках расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям собственника квартиры по обеспечению безопасного использования установленного в ней газового оборудования, а также деятельности сотрудников управляющей компании, отвечающих за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту дымовых и вентиляционных каналов.