Буэнос-Айрес, , 12:45 — REGNUM Заседание палаты депутатов Аргентины 10 марта, на котором обсуждались соглашения с Международным валютным фондом, было прервано демонстрантами, забросавшими здание конгресса камнями, мусором и самодельными бомбами. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Протесты вышли из-под контроля 10 марта. Люди разобрали брусчатку возле здания конгресса, а также успели взорвать несколько самодельных бомб.

Прибывшие на место сотрудники полиции разогнали демонстрантов. Для этого им пришлось обстрелять собравшихся резиновыми пулями, а также применить слезоточивый газ и водомёты. Несколько человек получили сильные ожоги, переломы и ножевые ранения.

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