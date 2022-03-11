Буэнос-Айрес, 11 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Заседание палаты депутатов Аргентины 10 марта, на котором обсуждались соглашения с Международным валютным фондом, было прервано демонстрантами, забросавшими здание конгресса камнями, мусором и самодельными бомбами. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Протесты вышли из-под контроля 10 марта. Люди разобрали брусчатку возле здания конгресса, а также успели взорвать несколько самодельных бомб.

Прибывшие на место сотрудники полиции разогнали демонстрантов. Для этого им пришлось обстрелять собравшихся резиновыми пулями, а также применить слезоточивый газ и водомёты. Несколько человек получили сильные ожоги, переломы и ножевые ранения.