Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Ленинградская область исполнит бюджетный маневр, чтобы, несмотря на резкий рост цен на строительные материалы, достроить новые дома для расселения аварийного жилья. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

(сс) Ajale Новое жилье

Как заверили в обладминистрации, удорожание стройматериалов, не предусмотренное в бюджете программы расселения аварийного жилья, не станет препятствием для завершения уже начатого строительства на десяти площадках текущего этапа программы.

«Область продолжит строительство домов для расселения аварийного жилья. Мы находимся в тесном контакте с коллегами из Минстроя для решения проблем, связанных с резким ростом цен на строительные материалы», ― отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

До конца 2022 года в регионе планируют достроить десять домов в Янеге, Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Лесколово, в Подпорожье, Ивангороде и Луге. Работы на данных объектах идут согласно графику. В эти новые дома переедут 2730 жителей Ленобласти.

«За счет остатка средств в региональном и муниципальных бюджетах в 2023 году планируется начать реализацию еще трех жилищных проектов», — уточнили в обладминистрации.

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