Москва, , 12:20 — REGNUM Главная криптовалюта по-прежнему торгуется без какой-то выраженной динамики, в то время как вероятность дальнейшего падения сохраняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

Криптовалюта (сс) geralt

«Проблема в том, что криптовалюты — это рискованный инструмент, и если рядовые трейдеры еще могут обманываться заявлениями в духе «биткоин — цифровой аналог золота», то крупные игроки в подобные мифы не верят.

Сейчас на рынке не самое лучшее время для рисковых инструментов. Речь идет не только о крипте, но и о акциях, и инструментах развивающихся стран.

Обычно, когда стоимость нефти взлетает в два раза за короткий промежуток времени, происходят серьезные экономические потрясения, как в 1974 году, в 2008 ujle и так далее.

Таким образом, настроения на рынках сейчас довольно пессимистичные, тогда как переживать неопределенность инвесторы предпочитают в долларах.

В таких условиях стоимость биткоина способна снизится до $32 тысяч и затем отправится еще ниже — к $20 тысячам.

Позитив пока отсутствует. Участники рынка пытались зацепиться за запреты ЦБ HA на операции в долларах, что, очевидно, увеличит спрос на криптовалюту.

Однако, проблема в том, что вероятные покупки биткоина соотечественниками занимают крайне маленькую долю в общем объеме торгов и особого влияния на курс не оказывают.

Да, и с учетом того, что крупные биржи сейчас закрывают доступ для российских граждан, обмен происходит OTC (вне рынка) — через обменники, а значит на рыночный курс особо не влияют», — пояснил эксперт.

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