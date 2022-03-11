Ставрополь, 11 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбуждены еще четыре уголовных дела в отношении бывшего министра туризма и курортов Александра Трухачева. В результате проверки прокуратуры и ФСБ по краю были выявлены дополнительные факты злоупотребления должностными полномочиями, все они связаны с проведением аукционов по госзакупкам, сообщили 11 марта в пресс-службе надзорного органа.

Личное дело

Так, установлено, что в период с 2019 по 2021 год экс-министр давал указания подчиненным о проведении государственных закупок с нарушением положений о подготовке аукционной документации. Аукционы проводились без проведения анализа рынка, и победу в них одерживали фирмы, подконтрольные министру.

Таким образом, по факту заключения четырех госконрактов был нанесен ущерб бюджету на сумму свыше 65,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении бывшего министра Трухачева были возбуждены ранее уголовные дела о превышении полномочий и нанесении ущерба на 35 млн рублей. Его задержали 7 февраля 2022 года и поместили под арест.

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