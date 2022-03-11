Киев, 11 марта 2022, 12:18 — REGNUM Россия предложила украинским политикам, которые хотят жить в благополучной стране, хорошую программу действий, теперь важно, чтобы осуществление этой программы не было поручено «героям вчерашних дней», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 марта.
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Ранее киевские СМИ со ссылкой на осведомленные источники в МИД Украины сообщили, какие «требования» российская делегация выдвигает на переговорах.
Речь идет об отказе от стремления в НАТО и нейтральном статусе Украины, статусе второго государственного у русского языка и отмене всех ущемляющих русский язык законов, о признании Крыма частью России, признании независимости ЛНР и ДНР в границах бывших Донецкой и Луганской областей, о запрете деятельности неонацистских партий и организаций и отмене действующих законов о героизации нацистов и неонацистов, об отказе от наступательных вооружений.