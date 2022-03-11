Москва, , 12:17 — REGNUM До конца весны 2022 года инфляция в РФ скорректируется в сторону понижения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала данные Минэкономразвития РФ о том, что годовая инфляция в РФ ускорилась почти до 11%.

Инфляция Picserver.org

«Если говорить о методологии расчета индекса потребительских цен (ИПЦ), то каждый товар или услуга, включенный в расчёт показателя, имеет свой вес, — пояснила Лебединская. — У разных товаров он разный. Понятно, что больший вес имеют продовольственный товары (на них приходится 38,157% всех потребительских расходов населения). По ним Минпромторг жестко контролирует ситуацию, и рост цен пока не так ощутим».

По непродовольственным товарам, как пояснила экономист, ситуация несколько иная.

«В целом доля непродовольственных товаров в структуре потребительских расходов составляет 34,976%, — сказала Лебединская. — Чем выше вес, тем большее влияние динамика цен на данный товар оказывает на ИПЦ. Соответственно, чем больше рост цен на эти товары, тем выше значение ИПЦ. Астрономический рост цен на некоторые группы товаров спровоцирует высокий ИПЦ, и в ближайшее время мы увидим и 12%, и даже 16%. Рано или поздно панические настроения покупателей уменьшатся, придёт понимание, что и товаров в магазине хватает, и ретейл далеко не весь ушел с рынка. До конца весны мы успеем увидеть небольшую коррекцию в сторону понижения, так как теперь инфляция будет больше зависеть не от внешних факторов, а от действий правительства и хороших новостей».

В дальнейшем, как полагает Лебединская, непродовольственная составляющая инфляции будет не такой высокой.

«В сфере услуг все ещё проще. Да, иностранные компании уходят с российского рынка, но люди остаются. Освободившиеся ниши будут быстро заполнены новыми стартапами, а усилившаяся конкуренция не даст стимулов для дальнейшего роста цен», — сказала Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что весной 2022 года инфляция в России продолжит расти.

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