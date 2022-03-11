Екатеринбург, 11 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Свердловской области представители центрального аппарата МЧС проверяют готовность региональных систем к чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в управлении МЧС по Свердловской области.

Mr.TinDC Чрезвычайная ситуация

В ходе проверки будет определен уровень готовности сил и средств регионального управления к реализации задач в области гражданской обороны. Кроме того, проверяется возможность обеспечения безопасности людей и состояние основной и специальной техники.

Проверку завершат 17 марта 2022 года. После ее проведения будет дана оценка деятельности свердловского главка МЧС.