Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, , 12:22 — REGNUM Костромской районный суд оштрафовал настоятеля православного храма в селе Карабаново Красносельского района Иоанна Бурдина за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Церковь Воскресения Христова в селе Карабаново Красносельского района

Напомним, поводом для составления протокола по новой статье Кодекса об административных правонарушениях стала проповедь, произнесённая священником 6 марта. В протоколе МВД указано, что Бурдин «внушал прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов, убийствах жителей». Кроме этого, священник разместил на сайте храма ссылку на петицию против проведения военной спецоперации на Украине. Позднее по «воле» митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта материал был удалён.

Рассмотрев дело, суд назначил священнику штраф в размере 35 тысяч рублей. Как поясняет новостной сайт «Kostroma.News», служитель «не считает себя виновным» и намерен обжаловать решение в Костромском областном суде.

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