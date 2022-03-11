Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 11 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Костромской районный суд оштрафовал настоятеля православного храма в селе Карабаново Красносельского района Иоанна Бурдина за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Церковь Воскресения Христова в селе Карабаново Красносельского района

Напомним, поводом для составления протокола по новой статье Кодекса об административных правонарушениях стала проповедь, произнесённая священником 6 марта. В протоколе МВД указано, что Бурдин «внушал прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов, убийствах жителей». Кроме этого, священник разместил на сайте храма ссылку на петицию против проведения военной спецоперации на Украине. Позднее по «воле» митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта материал был удалён.

Рассмотрев дело, суд назначил священнику штраф в размере 35 тысяч рублей. Как поясняет новостной сайт «Kostroma.News», служитель «не считает себя виновным» и намерен обжаловать решение в Костромском областном суде.

Справка: статья 20.3.3. КоАП РФ вводит ответственность за публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил «в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Она начала действовать с 4 марта 2022 года и предполагает штраф в размере от 30 до 100 тысяч для граждан, от 100 до 300 тысяч для должностных лиц и от 300 тысячи до 1 млн рублей — для юридических лиц. Ранее по этой статье на 30 тысяч рублей была оштрафована костромская студентка Ирина Шумилова. Девушка вышла на Октябрьскую площадь Костромы с антивоенным плакатом. Она собирается обжаловать приговор суда первой инстанции.