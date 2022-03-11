Эр-Рияд, 11 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы-хуситы использовали беспилотники-камикадзе для нанесения авиаудара по территории Саудовской Аравии. Об этом 11 марта сообщает Al-Araby-al-Jadid.

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По данным журналистов, в ночь с 10 на 11 марта повстанцы запустили несколько дронов, которые успешно прошли саудовскую систему противовоздушной обороны и достигли города Эр-Рияд.

Отмечается, что целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод, расположенный в непосредственной близости от саудовской столицы. Местные источники издания сообщают, что атака не повлияла на работу НПЗ, который продолжает функционировать в штатном режиме.