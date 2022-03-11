Луганск, 11 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика располагает подтверждениями существования украинских концлагерей, заявили 11 марта в министерстве иностранных дел ДНР.

Adam Tas Ворота концлагеря Освенцим

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Ранее поступали сообщения об организации тайных тюрем поступали от очевидцев. В частности, в ЛНР расследуется уголовное дело о нелегальной тюрьме националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В МИД ЛНР сообщили, что на освобождённых территориях республики находятся подтвердления существования украинских концлагерей.