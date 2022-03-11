Самара, , 12:19 — REGNUM Бывшего заместителя начальника железнодорожной станции обвинили в получении незаконного денежного вознаграждения в Самарской области. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Грузовые вагоны на железнодорожных путях WILDGOOSEART

По версии следствия, в течение продолжительного периода времени фигурант уголовного дела, который занимал на тот момент последовательно должности начальника и заместителя начальника станции Жигулевское море, получал от представителей фирмы незаконное денежное вознаграждение за организацию беспрепятственной уборки и подачи интересующих их железнодорожных вагонов.

В материалах дела указано, что с января 2018 года по январь 2021 года фигурант уголовного дела получил от руководителя фирмы деньги (не менее 570 тысяч рублей) за включение железнодорожных вагонов в состав поезда и беспрепятственное их отправление к месту назначения без фактической задержки на станциях.

«Кроме того, в период с июля 2019 года по октябрь 2020 года обвиняемый так же получил от местного жителя, действовавшего в интересах одной из коммерческих организаций региона, денежные средства в размере не менее 160 тысяч рублей за совершение аналогичных действий в пользу взяткодателя», — сообщает пресс-служба.

Следователи считают, что деньги обвиняемый получал путем безналичных переводов на банковскую карту, которая находилась в его распоряжении.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.