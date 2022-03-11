Лашкаргах, Афганистан, 11 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Благотворительная организация «Силоб» в афганской провинции Гильменд устроила свадьбу для 110 пар. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Свадьба

Саид Ахмад Силоб, глава этой организации, сообщил местным СМИ, что высокая стоимость свадебной церемонии в провинции не позволяет большинству молодых людей отпраздновать бракосочетание в намеченное время.

Социальные и культурные проблемы, такие как бедность и безработица, рассматриваются как факторы, затрудняющие брак для молодых людей в некоторых частях страны.