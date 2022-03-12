Москва, 12 марта, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Российские ученые приступили к разработке первой универсальной вакцины для борьбы с вирусными инфекциями. Доклинические исследования препарата планируется начать уже в 2022 году. Об этом сообщила руководитель группы генной иммуноонкотерапии в Институте биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, руководитель сектора генной онкотерапии в Институте молекулярной генетики НИЦ «Курчатовский институт» Ирина Алексеенко. Её слова цитирует сайт годнауки.рф.

Вакцина

«Наша задача — разработать новую генетически модифицированную вакцину, способную направленно стимулировать клетки врожденного иммунитета для экстренной профилактики инфекционных заболеваний, особенно в случаях непредвиденных пандемий», — пояснила она.

В команде Ирины Алексеенко 12 человек: биохимики, молекулярные биологи, специалисты по работе с животными, клиницисты. Исследования проходят на базе Института биоорганической химии РАН и Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.

«Москва как лидер инноваций, конечно же, заинтересована в появлении как можно большего числа успешных проектов, выходящих в том числе на зарубежные рынки. Познакомившись и пообщавшись со множеством классных стартапов, могу сказать, что в медицине у нас есть потенциал — компании мирового уровня действительно могут возникнуть. Это серьезный вклад и в экономику, и в деловую репутацию столицы. Создавая благоприятную среду для изобретателей, мы способствуем их росту и масштабированию», — пояснил директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.

По мнению Ирины Алексеенко, создания новой вакцины требует эпидемиологическая ситуация, складывающаяся в мире. Последние десятилетия характеризуются увеличением частоты эпидемий инфекционных вирусных заболеваний: свиного гриппа в 2009 году, вируса Чикунгунья (вспышки зафиксированы в разных странах с 1999 по 2018 годы), вируса Зика в 2015 году, Эболы (с 2014 года по настоящее время).

Эпидемии COVID-19, начавшейся в 2019 году, предшествовали вспышки SARS-CoV в 2002—2003 годах и MERS-CoV в 2012 году.

«Всё это даёт основание утверждать, что мы вступили в опасную пандемическую эру. Такая эпидемиологическая ситуация является вызовом, требующим разработки новых средств экстренной профилактики вирусных заболеваний. В условиях эпидемии или пандемии наш препарат как раз позволит проводить экстренную профилактику населения для противостояния быстро распространяющейся болезни», — сообщила Ирина Алексеенко.

По её словам, профилактика новых инфекционных заболеваний происходит в основном за счет специфических вакцин, разработка которых требует довольно длительного времени и знания структуры патогена.

«Мы же работаем над универсальной стратегией борьбы с инфекциями — активацией врожденного иммунитета. Современный уровень развития иммунологии и молекулярной биологии позволяет получить рекомбинантные бактериальные вакцины, модифицированные генами, продукты которых способствуют улучшению активации врожденного иммунитета», — уточнила Ирина Алексеенко.

Она также отметила, что научные исследования ведутся в двух направлениях. Еще одним результатом, который ученые планируют получить в ходе своей работы, станет препарат для терапии онкологических заболеваний.

«Мы создадим ряд генетически модифицированных бактериальных штаммов, потом оценим их противоопухолевую активность на животных и защитный эффект в модели вирусной инфекции. Выберем один наиболее эффективный противоопухолевый штамм и один наиболее эффективный как средство экстренной профилактики вирусных заболеваний. После этого будем работать с выбранными штаммами по двум направлениям», — уточнила Ирина Алексеенко.

Клинические исследования предполагается начать в течение ближайших двух-трех лет. Напомним, Ирина Алексеенко явояется победительницей трека «Наука» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отметил ценность труда ученых и объявил 2021 год Годом науки и технологий. Вместе с этим было поставлено несколько важных целей: привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития РФ и формировать комплексное представление граждан о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах и достижениях в области науки и технологий.