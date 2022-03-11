Тбилиси, 11 марта 2022, 12:10 — REGNUM В Грузии имеется запас пшеницы и муки примерно до мая. Об этом сообщил журналистам председатель Ассоциации хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе.
Он отметил, что хлеб не будет дорожать, если цена мешка муки не превысит 70 лари (около $20). Если же этот порог будет преодолён, то для удержания цен на хлеб придётся вмешиваться властям.
«Легче осуществить субсидирование муки или пшеницы, а не хлеба, потому что в стране довольно много изготовителей хлеба, более 2400. Поэтому субсидирование хлеба будет сделать очень сложно, но проще, если это коснётся муки», — сказал Долидзе.
Стоит отметить, что в Грузии выращивают только 10 — 15% пшеницы от того объёма, который потребляют жители. От 70 — 80% от её экспорта ранее покупали в России так как это было выгодней всего, но в РФ ввели запрет на экспорт пшеницы до 31 августа.
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