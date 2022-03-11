Тбилиси, 11 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Грузии имеется запас пшеницы и муки примерно до мая. Об этом сообщил журналистам председатель Ассоциации хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе.

Хлеб

Он отметил, что хлеб не будет дорожать, если цена мешка муки не превысит 70 лари (около $20). Если же этот порог будет преодолён, то для удержания цен на хлеб придётся вмешиваться властям.

«Легче осуществить субсидирование муки или пшеницы, а не хлеба, потому что в стране довольно много изготовителей хлеба, более 2400. Поэтому субсидирование хлеба будет сделать очень сложно, но проще, если это коснётся муки», — сказал Долидзе.

Стоит отметить, что в Грузии выращивают только 10 — 15% пшеницы от того объёма, который потребляют жители. От 70 — 80% от её экспорта ранее покупали в России так как это было выгодней всего, но в РФ ввели запрет на экспорт пшеницы до 31 августа.