Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Приморском районе Санкт-Петербурга перед началом паводков и весеннего снеготаяния построят в подверженном затоплению месте временную канализацию. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Дарья Драй ИА REGNUM ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

Временная общесплавная канализационная сеть диаметром 1 тыс. мм появится на пересечении улицы Парашютной и Маршала Новикова. Она разгрузит основные канализационные коллекторы, снизив нагрузку на существующие магистрали. Это значительно снизит риски подтопления тротуара и проезжей части на перекрестке улицы Парашютной, между улицами Долгоозерной и Репищева, где в непогоду часто происходит локальное скопление воды.

На предприятии отметили, что определенные участки работ невозможно провести без вынужденного ограничения автомобильного движения, так как они ведутся в проезжей части. Ввиду чего с 1 по 17 марта ограничено движение по двум полосам улицы Маршала Новикова, а с 10 марта вводится поочередное ограничение движение по двум полосам Парашютной улицы на перекрестке Парашютной и Маршала Новикова.

«Работы по устройству временной общесплавной канализационной сети планируется завершить до конца марта 2022 года» — уточнили в пресс-службе ГУПа.