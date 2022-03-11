Нальчик, 11 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии выявлено мошенничество в особо крупном размере при предоставлении субсидий компаниям, которые участвуют в мероприятиях по снижению безработицы. Было похищено около 3 млн рублей. В совершении преступления подозревают местного фермера, сообщили 11 марта в пресс-службе республиканского управления МВД.

Фермеры за работой

Как установлено сотрудниками МВД и ФСБ, руководитель одного из крестьянских (фермерских) хозяйств решил подзаработать и подал документы на получение субсидий из регионального бюджета. Денежные средства выделялись в качестве возмещения затрат работодателей на устройство на работу новых сотрудников с их обучением и стажировкой.

В конце 2018 года злоумышленник подделал документы о приёме на работу 50 сотрудников. В них было сказано о проведении обучения и стажировки, а также о выдаче им заработной платы. На основании этих документов фермеру перечислили свыше 2,9 млн рублей. При этом по факту работа гражданам не предоставлялась, а денежные средства были похищены.

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