Тюмень, 11 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Тюменской области Красную книгу региона пополнили тремя насекомыми, ставшими редкими. Об этом говорится в постановлении губернатора области Александра Моора, опубликованном на портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

В регионе сократилась численность дицерки амфибии, хвойной дицерки и скромного рогачики. Данные жуки вошли в Красную книгу региона под номерами 143,144, 145. Основная причина гибели насекомых — вырубка леса, сообщает «Вслух.ру».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Красную книгу региона пополнили несколько видов птиц.