Саранск, 11 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. На Рыбинском, Горьковском и Чебоксарском водохранилищах сохраняется зимний режим, в том числе в бассейнах двух водохранилищ запасы воды в снежном покрове превышают норму. Об этом сообщает пресс-служба Росводресурсов по итогам заседания в Саранске Бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа.

Cheges.rushydro.ru Чебоксарская ГЭС

Одним из вопросов повестки стала подготовка к паводку. По данным Верхне-Волжского УГМС, на реках бассейна Верхней Волги и на Рыбинском, Горьковском и Чебоксарском водохранилищах сохраняется зимний режим, а толщина льда в целом соответствует среднемноголетним значениям или ниже данных показателей.

Отмечается, что запасы воды в снежном покрове в бассейне Чебоксарского водохранилища оцениваются на уровне 122%, Рыбинского — 120%, Горьковского — 97%.

Руководитель Верхне-Волжского БВУ Александр Баринов сообщил, что в настоящее время Чебоксарское водохранилище работает в режиме транзитного пропуска, продолжается сработка Угличского, Рыбинского и Горьковского водохранилищ.

«Особое внимание направлено на головное водохранилище — Рыбинское, где второй год подряд отмечаем повышенный приток», — сказал Баринов.

В Росводресурсах сообщают также, что в четырёх регионах (Мордовии, Костромской, Пензенской и Ивановской областях) выполнен план работ по установлению границ возможного подтопления и затопления паводковыми водами. В 2022 году планируется утвердить зоны подтопления в 37-ти населённых пунктах Ярославской области и двух населённых пунктах Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, водохранилища Волжско-Камского каскада должны быть готовы к пропуску половодья к 1 апреля. По данным Росгидромета, в январе в водохранилища поступило 118% воды от нормы, по итогам первого квартала поступление оценивается в 111%. Заявлялось, что интенсивнее остальных наполнятся Иваньковское, Шекснинское и Куйбышевское водохранилища.