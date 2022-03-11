Вашингтон, 11 марта 2022, 12:16 — REGNUM Американские рэперы Takeoff (Кершник Кари Болл) и Rich The Kid (Димитри Лесли Роджер) выпустили трек под названием Crypto. Премьера композиции состоялась на всех стриминговых платформах 11 марта.
Центральной темой работы стала массовая популяризация криптовалюты и связанного с ней бизнеса. Позднее исполнители дополнили песню соответствующим видеоклипом.
Напомним, что трек Crypto стал уже третьим сотрудничеством Takeoff и Rich The Kid. Ранее рэперы опубликовывали совместные синглы Rockets и Too Blessed.
Читайте ранее в этом сюжете: Megan Thee Stallion и Дуа Липа выпустили клип на совместный сингл