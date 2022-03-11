Москва, , 12:01 — REGNUM Все жёсткие меры по отношению к каналу YouTube уже определены российским законодательством, заявил корреспонденту ИА REGNUM член СПЧ, исполнительный директор международного информационного агентства «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский.

YouTube Иван Шилов © ИА REGNUM

«В документах все эти меры уже описаны, речь идёт о приземлении, блокировке, штрафах по отношению к видеохостингу и т. д.

В нынешней ситуации меры должны быть более действенными. Просто настало время, когда их нужно применять к YouTube.

Меры в отношении различных СМИ, нарушающих законодательство Российской Федерации, ранее уже были сведены в правовое поле.

В частности, на YouTube были возложены определенные обязательства. Например, канал должен был зарегистрировать в России свое представительство, чтобы нести юридическую ответственность за свои действия и т. д.

Законодательно все меры по отношению к каналу прописаны по решению Госдумы РФ.

В нынешней сложившейся ситуации эти меры просто нужно практиковать. Какими будут эти меры, решать законодателям», — высказал свое мнение Кирилл Вышинский.

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