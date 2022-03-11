Москва, 11 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Все жёсткие меры по отношению к каналу YouTube уже определены российским законодательством, заявил корреспонденту ИА REGNUM член СПЧ, исполнительный директор международного информационного агентства «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

«В документах все эти меры уже описаны, речь идёт о приземлении, блокировке, штрафах по отношению к видеохостингу и т. д.

В нынешней ситуации меры должны быть более действенными. Просто настало время, когда их нужно применять к YouTube.

Меры в отношении различных СМИ, нарушающих законодательство Российской Федерации, ранее уже были сведены в правовое поле.

В частности, на YouTube были возложены определенные обязательства. Например, канал должен был зарегистрировать в России свое представительство, чтобы нести юридическую ответственность за свои действия и т. д.

Законодательно все меры по отношению к каналу прописаны по решению Госдумы РФ.

В нынешней сложившейся ситуации эти меры просто нужно практиковать. Какими будут эти меры, решать законодателям», — высказал свое мнение Кирилл Вышинский.

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