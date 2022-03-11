Всеволожск, Ленинградская область, , 12:04 — REGNUM Со второй попытки в 2022 году для проблемного жилого комплекса «Тридевяткино царство» в Ленинградской области был найден подрядчик. По итогам тендера контракт может быть подписан на 3,78 млрд рублей, то есть по максимально возможной цене. В тендере приняла участие единственная компания, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Долгострой Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР

Стоит отметить, что с первого аукциона, прошедшего в начале февраля 2022 года, начальная цена лота подросла — с 3,59 до 3 748 854 984 рубля.

Победителем признали ООО «Стройтренд», которое должно достроить три объекта ЖК за 24 месяца.

В ЕГРЮЛ ООО зарегистрировано в городе Мытищи (Московская область) в 2007 году. Основной вид деятельности компании в реестре — разборка и снос зданий. Владельцы — Галина и Сергей Бутусовы. По итогам 2020 года фирма указала выручку — 0 рублей при выручке 2019 года — 17,5 млн рублей. За эти годы фирма в отчетах ФНС указывает чистые убытки.

Напомним, жилой комплекс начали строить в 2011 году. На сегодня три корпуса так и не достроены. Заказчик в контракте — фонд развития территорий (ранее фонд защиты прав дольщиков).