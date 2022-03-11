Сана, 11 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы, также известные как хуситы, признали гибель одного из лидеров своей военно-инженерной службы в боях с правительственной армией Йемена. Об этом 11 марта сообщает Al-Marsa.

Ibrahem Qasim Йемен

По данным журналистов, известный полевой командир Абу Хашем погиб в боях за город Харад в провинции Хаджа.

Отмечается, что убитый курировал военно-инженерное направление группировки, в частности: производство мин и взрывных устройств.

Местные журналисты сообщают, что убитый проходил подготовку за рубежом и лично разработал десятки взрывных устройств, использованных при нападении на ОАЭ и Саудовскую Аравию.