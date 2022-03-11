Кишинёв, 11 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Подача Молдавией заявки на вступление в Евросоюз не принесёт жителям страны никакой пользы. Об этом в эфире телеканала «Прайм» заявил экс-президент страны, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

«Мы не вступим в ЕС, и даже кандидатами не станем в ближайшее время. Это очевидно, и мы слышим это и от ЕС», — сказал Додон.

Он отметил, что Турция десятки лет ожидает одобрения заявки, будучи кандидатом на вступление в ЕС. Также одобрения много лет ждут Сербия, Черногория и Северная Македония. Додон считает, что властям Молдавии не нужно было подавать заявку.

«Я предлагаю отложить в сторону эти «фейерверки» политического пиара и заняться решением существующих проблем. Нужно сконцентрироваться на этом», — отметил экс-президент.

Напомним, Молдавия направила заявку на вступление в ЕС 3 марта. В это же время аналогичные заявки направили Грузия и Украина.