Сеул, 11 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. За последние 10 лет товарооборот между Южной Кореей и США увеличился на 67,8%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Корейской ассоциации международной торговли (KITA), опубликованного по случаю годовщины заключения соглашения о свободной торговле между странами.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, в 2011 году товарооборот между странами составил $100 млрд, однако к 2021 году он увеличился до $169,1 млрд.

За 10 лет Южная Корея сумела нарастить экспорт в США с $11,6 млрд до $22,7 млрд. Эксперты отмечают, что этого удалось достичь благодаря наращиванию поставок автомобилей, автозапчастей, нефтепродуктов, холодильников, аккумуляторов и синтетической смолы.

В документе отмечается, что в настоящее время США являются главным инвестором в экономику Южной Кореи и крупнейшим инвестиционным направлением южнокорейских компаний.