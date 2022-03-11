Бразилиа, , 12:10 — REGNUM Национальный конгресс Бразилии отменил 10 марта подавляющим большинством голосов вето президента Жаира Болсонару на законопроект о бесплатном распространении женских гигиенических средств среди уязвимых слоев населения. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Бразилия

Отмена вето произошла после сильного общественного давления феминистических движений. За отмену проголосовало 426 депутатов, в то время как против — только 25, в верхней палате за отмену высказалось 64 сенатора. Для отмены наложенного президентом запрета необходимо набрать 257 голосов депутатов и 41 голос сенаторов.

Теперь президенту необходимо принять и обнародовать текст документа в течение 48 часов. Указ о наложении вето на программу защиты и укрепления женского здоровья был подписан Болсонару в прошлом году.