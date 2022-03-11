Москва, 11 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Кубок Первого канала по фигурному катанию состоится с 24 по 27 марта в Саранске. Об этом сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР Фигуристы

По словам Горшкова, Кубок Первого канала пройдёт в те же сроки, что и чемпионат мира.

«Случайно это или нет? Это вопрос из категории «догадайтесь сами», — цитирует Горшкова «Р-спорт».

Ожидается, что на турнире выступят все фигуристы, которые принимали участие в Олимпийских играх в Пекине, а также Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от участия в чемпионате мира, который будет проходить с 23 по 26 марта во французском Монпелье.