Уфа, 11 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Рост рождаемости зафиксировали в январе текущего года в Башкирии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона.

Pixabay.com Младенец

Сообщается, что по итогам января 2022 года в Башкирии отмечается повышение рождаемости. В республике в январе родилось 2967 детей. Это на 84 младенца больше, чем за аналогичный период 2021 года (+2,9%).

Отмечается, что этот результат является пятым среди регионов Приволжья, после Республики Марий Эл (+7,3%), Удмуртии (+6,8%), Пензенской области (+5,2%) и Пермского края (+4,1%).

В настоящее время в Башкирии проживает свыше полумиллиона семей с детьми, в том числе 50 тысяч семей являются многодетными.